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Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

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Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

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Павел Кулик объяснил это тем, что хотел упростить себе декларирование.

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Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

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Во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне: фото

23:32, 11 февраля 2024
Две молодые женщины облили картину супом, после чего произнесли речь с оговоркой об изменениях климата.
Во Франции экоактивисты облили супом картину Клода Моне: фото
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Двое экоактивистов облили супом картину «Весна» художника Клода Моне в Музее изящных искусств в Лионе. Об этом сообщает BFMTV.

Две молодые женщины облили картину супом, после чего произнесли речь с оговоркой об изменениях климата.

Городские власти региона Рона заявили, что оба активиста были арестованы и переданы в суд.

«Нет никакого оправдания нападения на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа», – говорится в заявлении префектуры.

«Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет? – скандировали активисты, обливая картину супом.

Мэр Лиона Грегори Дусе выразил сожаление по поводу «действий, направленных против картины Моне».

В то же время он добавил, что беспокойство по поводу экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации» является «законным».

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