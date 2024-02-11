У Франції екоактивісти облили супом картину Клода Моне: фото

Дві молоді жінки облили картину супом, після чого виголосили промову із застереженням щодо змін клімату.

Двоє екоактивістів облили супом картину «Весна» художника Клода Моне в Музеї витончених мистецтв у Ліоні. Про це повідомляє BFMTV.

Дві молоді жінки облили картину супом, після чого виголосили промову із застереженням щодо змін клімату.

Міська влада регіону Рона заявила, що обидва активісти були заарештовані і передані до суду.

«Немає жодного виправдання нападу на витвір мистецтва, який є частиною спадщини французького народу», – йдеться у заяві префектури.

«Ця весна буде єдиною, яка у нас залишиться, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники? Про що ми будемо мріяти, якщо весни більше не буде?» – скандували активісти, обливаючи картину супом.

Мер Ліона Грегорі Дусе висловив жаль з приводу «дій, спрямованих проти картини Моне».

Водночас він додав, що занепокоєння з приводу екології «в умовах надзвичайної кліматичної ситуації» є «законним».

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