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  1. В Украине

Какой размер дохода семьи учитывается при предоставлении льгот на оплату коммуналку: ответ ПФУ

23:01, 11 февраля 2024
С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.
Какой размер дохода семьи учитывается при предоставлении льгот на оплату коммуналку: ответ ПФУ
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Некоторые украинцы могут получить льготы по оплате коммунальных услуг. Они предоставляются с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.

Это месячный прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января отчетного налогового года (3028 гривен), умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 гривен.

В ПФУ добавляют, что перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, а также лиц, имеющих право на такие льготы, определен Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи (утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 04.06.2015 (389).

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