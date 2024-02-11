Поддержка США «незаменима» для Украины, – Шольц призвал Конгресс принять пакет военной помощи на $95,3 млрд

Шольц призвал Конгресс США принять пакет военной помощи Байдена на $95,3 млрд.

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Во время встречи с президентом США Джо Байденом, канцлер Германии Олаф Шольц выразил серьезное беспокойство из-за задержки принятия пакета помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, из которых 60 миллиардов должны быть выделены Украине. Об этом сообщает Politico.

"Давайте не будем ходить вокруг да около: поддержка со стороны Соединенных Штатов необходима для решения вопроса, сможет ли Украина защитить свою страну", - сказал Шольц после встречи.

Он отметил, что американская поддержка необходима для того, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.

Шольц пояснил, что одобрение пакета помощи конгрессом "отправит правильный сигнал российскому президенту, что напрасны его надежды на то, что он просто должен подождать достаточно долго, пока поддержка друзей Украины в Европе, Северной Америке и других странах ослабнет".

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