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Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно добросовестности суда и участника дела в процессе реализации таким лицом права на доступ к суду.

  1. В мире

Поддержка США «незаменима» для Украины, – Шольц призвал Конгресс принять пакет военной помощи на $95,3 млрд

17:17, 11 февраля 2024
Шольц призвал Конгресс США принять пакет военной помощи Байдена на $95,3 млрд.
Поддержка США «незаменима» для Украины, – Шольц призвал Конгресс принять пакет военной помощи на $95,3 млрд
Источник фото: Getty Images
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Во время встречи с президентом США Джо Байденом, канцлер Германии Олаф Шольц выразил серьезное беспокойство из-за задержки принятия пакета помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, из которых 60 миллиардов должны быть выделены Украине. Об этом сообщает Politico.

"Давайте не будем ходить вокруг да около: поддержка со стороны Соединенных Штатов необходима для решения вопроса, сможет ли Украина защитить свою страну", - сказал Шольц после встречи.

Он отметил, что американская поддержка необходима для того, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.

Шольц пояснил, что одобрение пакета помощи конгрессом "отправит правильный сигнал российскому президенту, что напрасны его надежды на то, что он просто должен подождать достаточно долго, пока поддержка друзей Украины в Европе, Северной Америке и других странах ослабнет".

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