На Солнце произошел мощный взрыв: на части Земли исчезла связь

Это привело к кратковременному отключению радиосвязи в Южной Америке, Африке и над южной частью Атлантического океана.

Космический аппарат NASA зафиксировал появление на Солнце вспышки класса Х. Об этом сообщает Space.

Так, излучение, достигшее Земли, повлекло за собой кратковременное отключение радиосвязи на двух континентах.

По словам физика Кита Стронга, во время вспышки появился корональный выброс массы или выброс плазмы в космос. Но пятно AR3576 не было направлено на Землю. Если бы плазма врезалась в магнитное поле Земли, это привело бы к появлению чрезвычайно сильной геомагнитной бури на планете.

Такие бури провоцируют нарушения в работе спутников на орбите и энергетической инфраструктуре на Земле.

В результате произошла ионизация верхних слоев атмосферы планеты, что привело к кратковременному отключению радиосвязи в Южной Америке, Африке и южной части Атлантического океана.

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