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Без учета правил территориальной подсудности – рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн.

Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

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Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

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  1. Общество

На Солнце произошел мощный взрыв: на части Земли исчезла связь

22:29, 11 февраля 2024
Это привело к кратковременному отключению радиосвязи в Южной Америке, Африке и над южной частью Атлантического океана.
На Солнце произошел мощный взрыв: на части Земли исчезла связь
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Космический аппарат NASA зафиксировал появление на Солнце вспышки класса Х. Об этом сообщает Space.

Так, излучение, достигшее Земли, повлекло за собой кратковременное отключение радиосвязи на двух континентах.

По словам физика Кита Стронга, во время вспышки появился корональный выброс массы или выброс плазмы в космос. Но пятно AR3576 не было направлено на Землю. Если бы плазма врезалась в магнитное поле Земли, это привело бы к появлению чрезвычайно сильной геомагнитной бури на планете.

Такие бури провоцируют нарушения в работе спутников на орбите и энергетической инфраструктуре на Земле.

В результате произошла ионизация верхних слоев атмосферы планеты, что привело к кратковременному отключению радиосвязи в Южной Америке, Африке и южной части Атлантического океана.

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