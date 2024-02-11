На Сонці стався потужний вибух: на частині Землі зник зв’язок

Це призвело до короткочасного вимкнення радіозв'язку в Південній Америці, Африці та над південною частиною Атлантичного океану.

Космічний апарат NASA зафіксував появу на Сонці спалах класу Х. Про це повідомляє Space.

Так, випромінювання, яке досягло Землі, спричинило короткочасне відключення радіозв'язку на двох континентах.

За словами фізика Кіта Стронга, під час спалаху з'явився також корональний викид маси або викид плазми в космос. Але пляма AR3576 не була спрямована на Землю. Якби плазма врізалася в магнітне поле Землі, то це призвело б до появи надзвичайно сильної геомагнітної бурі на планеті.

Такі бурі провокують порушення в роботі супутників на орбіті та енергетичної інфраструктури на Землі.

У результаті відбулася іонізація верхніх шарів атмосфери планети, що призвело до короткочасного вимкнення радіозв'язку в Південній Америці, Африці та над південною частиною Атлантичного океану.

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