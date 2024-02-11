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ВП ВС: Неповнота, навіть очевидна з точки зору професійного судді, з якою позивач обґрунтував позовні вимоги, не можуть бути підставою для залишення позовної заяви без руху та її повернення

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, вказавши, що надмірний формалізм у трактуванні процесуального законодавства визнається неправомірним обмеженням права на доступ до суду.

Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

  1. Суспільство

На Сонці стався потужний вибух: на частині Землі зник зв’язок

22:29, 11 лютого 2024
Це призвело до короткочасного вимкнення радіозв'язку в Південній Америці, Африці та над південною частиною Атлантичного океану.
На Сонці стався потужний вибух: на частині Землі зник зв’язок
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Космічний апарат NASA зафіксував появу на Сонці спалах класу Х. Про це повідомляє Space.

Так, випромінювання, яке досягло Землі, спричинило короткочасне відключення радіозв'язку на двох континентах.

За словами фізика Кіта Стронга, під час спалаху з'явився також корональний викид маси або викид плазми в космос. Але пляма AR3576 не була спрямована на Землю. Якби плазма врізалася в магнітне поле Землі, то це призвело б до появи надзвичайно сильної геомагнітної бурі на планеті.

Такі бурі провокують порушення в роботі супутників на орбіті та енергетичної інфраструктури на Землі.

У результаті відбулася іонізація верхніх шарів атмосфери планети, що призвело до короткочасного вимкнення радіозв'язку в Південній Америці, Африці та над південною частиною Атлантичного океану.

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