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Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

  1. У світі

Попит різко знизився: Маск зробив знижку на електромобілі Model Y

16:40, 11 лютого 2024
Tesla знизила ціни на Model Y і Model Y Long Range на 1000 доларів.
Попит різко знизився: Маск зробив знижку на електромобілі Model Y
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Tesla знизила ціну на свої автомобілі Model Y в Сполучених Штатах Америки на фоні зниження попиту. Про це повідомляє Reuters.

Так, компанія Маска знизила ціни на Model Y і Model Y Long Range на 1000 доларів до 42990 доларів і 47990 доларів відповідно, що становить знижку на 2,3% і 2% від попередніх цін.

Ціни на нові задньопривідні моделі Model Y і моделі Long Range будуть знижені для постачання до 29 лютого, йдеться в повідомленні на сайті Tesla, додавши, що з 1 березня ціна збільшиться на 1000 доларів і більше.

У січні Tesla також попередила про "значно нижчі" темпи зростання продажів цього року, оскільки компанія зосередиться на виробництві свого електромобіля наступного покоління під кодовою назвою "Redwood".

Окремою  проблемою є конкуренція з дешевими китайськими брендами, такими як BYD.

Ціни на Model Y Performance та інші моделі залишилися незмінними, повідомляється на сайті компанії.

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