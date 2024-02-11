Попит різко знизився: Маск зробив знижку на електромобілі Model Y

Tesla знизила ціни на Model Y і Model Y Long Range на 1000 доларів.

Tesla знизила ціну на свої автомобілі Model Y в Сполучених Штатах Америки на фоні зниження попиту. Про це повідомляє Reuters.

Так, компанія Маска знизила ціни на Model Y і Model Y Long Range на 1000 доларів до 42990 доларів і 47990 доларів відповідно, що становить знижку на 2,3% і 2% від попередніх цін.

Ціни на нові задньопривідні моделі Model Y і моделі Long Range будуть знижені для постачання до 29 лютого, йдеться в повідомленні на сайті Tesla, додавши, що з 1 березня ціна збільшиться на 1000 доларів і більше.

У січні Tesla також попередила про "значно нижчі" темпи зростання продажів цього року, оскільки компанія зосередиться на виробництві свого електромобіля наступного покоління під кодовою назвою "Redwood".

Окремою проблемою є конкуренція з дешевими китайськими брендами, такими як BYD.

Ціни на Model Y Performance та інші моделі залишилися незмінними, повідомляється на сайті компанії.

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