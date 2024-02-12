Чому при нарахуванні пенсії не враховують зарплату на Півночі: роз’яснення

Згідно з чинним законодавством України, зарплата з північними коефіцієнтами може бути врахована при обчисленні пенсії, лише якщо йдеться про періоди роботи до 1991 року.

Пенсіонерам роз’яснили, чому при нарахуванні виплат в Пенсійному фонді не врахувують зарплату на Півночі. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Запитання читача: «Моя сестра вийшла на пенсію у 2021 році. Чому їй відмовили врахувати 12 років зарплати на Півночі до 2000 року, а врахували лише стаж?»

У виданні роз’яснили, що сьогодні при обчисленні пенсії насамперед враховують зарплату за роботу після 1 липня 2000 року. Зарплату за періоди роботи до 2000 року можуть врахувати додатково за бажанням особи, якщо збереглися первинні документи, на підставі яких було видано довідку.

Очевидно, що на сьогоднішній день у органів Пенсійного фонду України немає можливості надіслати відповідний запит до компетентних органів рф.

Є ще один аспект. За роботу в районах Крайньої Півночі до зарплати нараховувалися пільгові коефіцієнти.

Згідно з чинним законодавством України, зарплата з північними коефіцієнтами може бути врахована при обчисленні пенсії, лише якщо йдеться про періоди роботи до 1991 року.

Якщо взяти довідку про роботу на Півночі, наприклад, за 90-ті роки, то районні коефіцієнти щодо неї доведеться відняти. Тому сенс брати таку зарплату до уваги фактично втрачається.

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