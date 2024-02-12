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  1. В Украине

Почему при начислении пенсии не учитывают зарплату на Севере: разъяснение

00:01, 12 февраля 2024
Согласно действующему законодательству Украины, зарплата с северными коэффициентами может быть учтена при исчислении пенсии только если речь идет о периодах работы до 1991 года.
Почему при начислении пенсии не учитывают зарплату на Севере: разъяснение
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Пенсионерам разъяснили, почему при начислении выплат в Пенсионном фонде не учитывают зарплату на Севере. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Вопрос читателя: «Моя сестра вышла на пенсию в 2021 году. Почему ей отказали учесть 12 лет зарплаты на Севере до 2000 года, а учли только стаж?

В издании разъяснили, что сегодня при исчислении пенсии в первую очередь учитывают зарплату за работу после 1 июля 2000 года. Зарплату за периоды работы до 2000 года могут учесть дополнительно по желанию лица, если сохранились первичные документы, на основании которых была выдана справка.

Очевидно, что на сегодняшний день у органов Пенсионного фонда Украины нет возможности послать соответствующий запрос в компетентные органы рф.

Есть еще один аспект. За работу в районах Крайнего Севера к зарплате начислялись льготные коэффициенты.

Согласно действующему законодательству Украины, зарплата с северными коэффициентами может быть учтена при исчислении пенсии только если речь идет о периодах работы до 1991 года.

Если взять справку о работе на Севере, например, за 90-е годы, то районные коэффициенты по ней придется отнять. Поэтому смысл принимать такую зарплату в расчет фактически теряется.

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