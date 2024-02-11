Макрон отложил свой визит в Украину из соображений безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил отложить свой визит в Украину, который был запланирован на 13-14 февраля. Об этом сообщило французское издание Challenges.
Причиной переноса визита стали вопросы безопасности, которые учлись в Елисейском дворце. Также французско-украинский деловой совет Medef International, который организовал "исключительную миссию" в Киев одновременно с Макроном, отменил свою поездку.
По данным издания, в программе визита Макрона предусматривалось его "символическое посещение" Одессы - города, частично построенного французами. После этого планировалось его прибытие в Киев.
По графику также была важная экономическая составляющая, связанная с восстановлением Украины. Во время визита Макрон должен был анонсировать создание фонда в размере 200 миллионов евро для французских малых и средних предприятий, которые реализовывали бы гражданские проекты в Украине.
Кроме того, глава французского государства планировал официально объявить о назначении Французского агентства развития (AFD) координатором французской помощи Украине.
Отмечается, что, по данным Елисейского дворца, дата поездки 13-14 февраля была лишь одним из вариантов, но планирование маршрута, по которому должен был ехать Макрон, заняло больше времени. Кроме того, Макрон выразил желание укрепить французскую помощь, предлагая новый пакет совместно с европейскими партнерами.
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