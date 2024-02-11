Макрон отложил свой визит в Украину из соображений безопасности

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно добросовестности суда и участника дела в процессе реализации таким лицом права на доступ к суду.

Член ВККС во время собеседования на председателя НАПК Виталий Гацелюк: ВККС совершила квантовый скачок, а если кто-то из членов ВККС будет в НАПК – это будет космический уровень

Собеседование с членом новой ВККС Виталием Гацелюком проводил бывший член ВККС Андрей Козлов, который решил выяснить, хватало ли родителям новой жены Виталия Гацелюка средств на покупку недвижимости и авто.

Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

  1. В мире
  2. / В Украине

Макрон отложил свой визит в Украину из соображений безопасности

15:33, 11 февраля 2024
Макрон и французско-украинский деловой совет Medef International отменили визит в Украину в начале недели.
Макрон отложил свой визит в Украину из соображений безопасности
Источник фото: EPA/UPG
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил отложить свой визит в Украину, который был запланирован на 13-14 февраля. Об этом сообщило французское издание Challenges.

Причиной переноса визита стали вопросы безопасности, которые учлись в Елисейском дворце. Также французско-украинский деловой совет Medef International, который организовал "исключительную миссию" в Киев одновременно с Макроном, отменил свою поездку.

По данным издания, в программе визита Макрона предусматривалось его "символическое посещение" Одессы - города, частично построенного французами. После этого планировалось его прибытие в Киев.

По графику также была важная экономическая составляющая, связанная с восстановлением Украины. Во время визита Макрон должен был анонсировать создание фонда в размере 200 миллионов евро для французских малых и средних предприятий, которые реализовывали бы гражданские проекты в Украине.

Кроме того, глава французского государства планировал официально объявить о назначении Французского агентства развития (AFD) координатором французской помощи Украине.

Отмечается, что, по данным Елисейского дворца, дата поездки 13-14 февраля была лишь одним из вариантов, но планирование маршрута, по которому должен был ехать Макрон, заняло больше времени. Кроме того, Макрон выразил желание укрепить французскую помощь, предлагая новый пакет совместно с европейскими партнерами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео