Макрон отложил свой визит в Украину из соображений безопасности

Макрон и французско-украинский деловой совет Medef International отменили визит в Украину в начале недели.

Источник фото: EPA/UPG

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил отложить свой визит в Украину, который был запланирован на 13-14 февраля. Об этом сообщило французское издание Challenges.

Причиной переноса визита стали вопросы безопасности, которые учлись в Елисейском дворце. Также французско-украинский деловой совет Medef International, который организовал "исключительную миссию" в Киев одновременно с Макроном, отменил свою поездку.

По данным издания, в программе визита Макрона предусматривалось его "символическое посещение" Одессы - города, частично построенного французами. После этого планировалось его прибытие в Киев.

По графику также была важная экономическая составляющая, связанная с восстановлением Украины. Во время визита Макрон должен был анонсировать создание фонда в размере 200 миллионов евро для французских малых и средних предприятий, которые реализовывали бы гражданские проекты в Украине.

Кроме того, глава французского государства планировал официально объявить о назначении Французского агентства развития (AFD) координатором французской помощи Украине.

Отмечается, что, по данным Елисейского дворца, дата поездки 13-14 февраля была лишь одним из вариантов, но планирование маршрута, по которому должен был ехать Макрон, заняло больше времени. Кроме того, Макрон выразил желание укрепить французскую помощь, предлагая новый пакет совместно с европейскими партнерами.

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