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Макрон відклав свій візит до України з міркувань безпеки

15:33, 11 лютого 2024
Макрон та французько-українська ділова рада Medef International скасували візит до України на початку тижня.
Макрон відклав свій візит до України з міркувань безпеки
Джерело фото: EPA/UPG
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Президент Франції Емманюель Макрон вирішив відкласти свій візит до України, який був запланований на 13-14 лютого. Про це повідомило французьке видання Challenges.

Причиною перенесення візиту стали питання безпеки, які врахувалися в Єлисейському палаці. Також французько-українська ділова рада Medef International, яка організувала "виняткову місію" до Києва одночасно з Макроном, скасувала свою поїздку.

За даними видання, у програмі візиту Макрона передбачалося його "символічне відвідування" Одеси – міста, частково спорудженого французами. Після цього планувалося його прибуття до Києва.

По графіку також була важлива економічна складова, пов'язана з відновленням України. Під час візиту Макрон мав анонсувати створення фонду у розмірі 200 мільйонів євро для французьких малих та середніх підприємств, які реалізовували б цивільні проєкти в Україні.

Крім того, глава французької держави планував офіційно оголосити про призначення Французького агентства розвитку (AFD) координатором французької допомоги Україні.

Відзначається, що, за даними Єлисейського палацу, дата поїздки 13-14 лютого була лише одним із варіантів, але планування маршруту, яким мав їхати Макрон, зайняло більше часу. Крім того, Макрон висловив бажання зміцнити французьку допомогу, пропонуючи новий пакет спільно з європейськими партнерами.

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