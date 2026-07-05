Неподання оригіналу документа про сплату судового збору не є підставою для повернення апеляційної скарги — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, коли відсутність оригіналу квитанції не є підставою для повернення апеляційної скарги.

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Неподання оригіналу документа про сплату судового збору не є безумовною підставою для повернення апеляційної скарги, оскільки обов’язок перевірити факт зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України покладається на суд. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

20 травня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ТОВ у справі за позовом ТОВ до Особи_1 про стягнення інфляційних втрат та трьох відсотків річних.

Суд першої інстанції заочним рішення відмовив у задоволенні позову. Не погодившись з вказаним судовим рішенням, ТОВ звернулось до суду з апеляційною скаргою.

Апеляційний суд апеляційну скаргу залишив без руху з підстав ненадання документа, який підтверджує сплату судового збору.

Ухвалою цього ж суду апеляційну скаргу визнано неподаною та повернуто заявнику, мотивуючи невиконанням вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

ВС не погодився з висновками апеляційного суду, ухвалу скасував, справу передав до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду зі стадії вирішення питання про відкриття апеляційного провадження та наголосив, що забезпечення права на апеляційне оскарження має здійснюватися з дотриманням принципу верховенства права та справедливих судових процедур.

Апеляційна скарга повинна відповідати ст. 356 ЦПК України, зокрема містити документ про сплату судового збору, а у разі наявності недоліків застосовуються положення статей 185, 357 ЦПК України щодо залишення скарги без руху та її повернення.

ВС зазначив, що Закон України «Про судовий збір» не встановлює обов’язку подання саме оригіналу документа про сплату збору, а перевірка факту зарахування коштів до спеціального фонду Державного бюджету України покладається на суд. За потреби суд має самостійно витребувати відповідну інформацію з Державної казначейської служби України.

У цій справі ТОВ на виконання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху направило клопотання з платіжною інструкцією про сплату судового збору, що підтверджувалося описом вкладення. Попри складений апеляційним судом акт про відсутність платіжної інструкції серед отриманих документів, суд не перевірив факт зарахування коштів до бюджету та не вжив заходів для отримання відповідної інформації.

Суд апеляційної інстанції не переконався в тому, що сплачені заявником кошти не були зараховані до спеціального фонду Державного бюджету України, зокрема шляхом підтвердження такого факту інформацією з Державної казначейської служби України, що забезпечує казначейське обслуговування цього фонду, та передчасно виснував про невиконання заявником вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.

Детальніше з текстом постанови ВС від 20 травня 2026 року у справі № 725/10136/24 (провадження № 61-1300св26) можна ознайомитися за посиланням.

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