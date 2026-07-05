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Непредоставление оригинала документа об уплате судебного сбора не является основанием для возврата апелляционной жалобы — Верховный Суд

17:29, 5 июля 2026
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Верховный Суд разъяснил, когда отсутствие оригинала квитанции не является основанием для возврата апелляционной жалобы.
Непредоставление оригинала документа об уплате судебного сбора не является основанием для возврата апелляционной жалобы — Верховный Суд
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Непредоставление оригинала документа об уплате судебного сбора не является безусловным основанием для возврата апелляционной жалобы, поскольку обязанность проверить факт зачисления судебного сбора в специальный фонд Государственного бюджета Украины возлагается на суд. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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20 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу ООО по делу по иску ООО к Лицу_1 о взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых.

Суд первой инстанции заочным решением отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с указанным судебным решением, ООО обратилось в суд с апелляционной жалобой.

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без движения на основании непредоставления документа, подтверждающего уплату судебного сбора.

Определением этого же суда апелляционная жалоба признана неподанной и возвращена заявителю, мотивируя это невыполнением требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения.

ВС не согласился с выводами апелляционного суда, отменил определение, передал дело в суд апелляционной инстанции для продолжения рассмотрения со стадии решения вопроса об открытии апелляционного производства и подчеркнул, что обеспечение права на апелляционное обжалование должно осуществляться с соблюдением принципа верховенства права и справедливых судебных процедур.

Апелляционная жалоба должна соответствовать ст. 356 ГПК Украины, в частности содержать документ об уплате судебного сбора, а при наличии недостатков применяются положения статей 185, 357 ГПК Украины об оставлении жалобы без движения и ее возврате.

ВС отметил, что Закон Украины «О судебном сборе» не устанавливает обязанности подачи именно оригинала документа об уплате сбора, а проверка факта зачисления средств в специальный фонд Государственного бюджета Украины возлагается на суд. При необходимости суд должен самостоятельно истребовать соответствующую информацию из Государственной казначейской службы Украины.

В данном деле ООО во исполнение определения об оставлении апелляционной жалобы без движения направило ходатайство с платежной инструкцией об уплате судебного сбора, что подтверждалось описью вложения. Несмотря на составленный апелляционным судом акт об отсутствии платежной инструкции среди полученных документов, суд не проверил факт зачисления средств в бюджет и не принял меры для получения соответствующей информации.

Суд апелляционной инстанции не убедился в том, что уплаченные заявителем средства не были зачислены в специальный фонд Государственного бюджета Украины, в частности путем подтверждения такого факта информацией Государственной казначейской службы Украины, обеспечивающей казначейское обслуживание этого фонда, и преждевременно пришел к выводу о невыполнении заявителем требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения.

Подробнее с текстом постановления ВС от 20 мая 2026 года по делу № 725/10136/24 (производство № 61-1300св26) можно ознакомиться по ссылке.

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