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После ударов по «Азоту» производство аммиачной селитры в России сократилось на 9% — ЦПД СНБО

12:05, 5 июля 2026
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В ЦПД напомнили, что химкомбинат в Тульской области является одним из ключевых производителей продукции для российского военно-промышленного комплекса.
После ударов по «Азоту» производство аммиачной селитры в России сократилось на 9% — ЦПД СНБО
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В России объемы производства аммиачной селитры сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО со ссылкой на данные Росстата.

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По информации ЦПД, только в мае производство аммиачной селитры сократилось на 14% в годовом исчислении. Это стал худший показатель с начала года.

В Центре отметили, что на фоне бензинового кризиса в России также фиксируется существенное сокращение производства продукции химической промышленности двойного назначения, что связывают с последствиями украинских дальнобойных ударов.

В ЦПД напомнили, что аммиачная селитра является продукцией двойного назначения. Она используется не только как важное удобрение для агропромышленного комплекса, но и может применяться для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Как отмечают в Центре, официально в России сокращение производства удобрений объясняют «внеплановыми ремонтами». В ЦПД утверждают, что такой формулировкой российская пропаганда называет последствия украинских ударов. В частности, недавно под удар попал химический комбинат «Азот» в Тульской области, который является одним из крупнейших производителей химической продукции для российского военно-промышленного комплекса.

В Центре по противодействию дезинформации заявили, что сокращение производства в российской химической промышленности является еще одним свидетельством эффективности украинских ударов на большие расстояния. Также там отметили, что, несмотря на заявления российской пропаганды об отсутствии существенных последствий от атак украинских беспилотников, официальная статистика, по оценке ЦПД, свидетельствует об обратном.

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россия Украина война СНБО

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