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Після ударів по «Азоту» виробництво аміачної селітри в Росії скоротилося на 9% — ЦПД РНБО

12:05, 5 липня 2026
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У ЦПД нагадали, що хімкомбінат у Тульській області є одним із ключових виробників продукції для російського військово-промислового комплексу.
Після ударів по «Азоту» виробництво аміачної селітри в Росії скоротилося на 9% — ЦПД РНБО
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У Росії обсяги виробництва аміачної селітри скоротилися на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на дані росстату.

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За інформацією ЦПД, лише у травні виробництво аміачної селітри зменшилося на 14% у річному вимірі. Це стало найгіршим показником із початку року.

У Центрі зазначили, що на тлі бензинової кризи в Росії також фіксується суттєве скорочення виробництва продукції хімічної промисловості подвійного призначення, що пов’язують із наслідками українських далекобійних ударів.

У ЦПД нагадали, що аміачна селітра є продукцією подвійного призначення. Вона використовується не лише як важливе добриво для агропромислового комплексу, а й може застосовуватися для потреб російського військово-промислового комплексу.

Як зазначають у Центрі, офіційно в Росії пояснюють скорочення виробництва добрив «позаплановими ремонтами». У ЦПД стверджують, що таким формулюванням російська пропаганда називає наслідки українських ударів. Зокрема, нещодавно під удар потрапив хімічний комбінат «Азот» у Тульській області, який є одним із найбільших виробників хімічної продукції для російського військово-промислового комплексу.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що зниження виробництва в російській хімічній промисловості є ще одним свідченням ефективності українських далекобійних ударів. Також там зазначили, що, попри заяви російської пропаганди про відсутність суттєвих наслідків від атак українських безпілотників, офіційна статистика, за оцінкою ЦПД, свідчить про протилежне.

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росія Україна війна РНБО

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