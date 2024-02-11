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Имеет ли право следователь поручить соответствующим оперативным подразделениям исполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск, — позиция Объединенной палаты КУС ВС

Системный анализ УПК позволяет сделать вывод о том, что выполнение определения следственного судьи о разрешении на обыск жилья или иного владения лица возлагается лично на следователя или прокурора и не может быть поручено соответствующим оперативным подразделениям.

Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Введение жестких условий повторного переосмотра для лиц с инвалидностью нарушает права людей с инвалидностью и противоречат стратегии развития в Украине безбарьерной среды, - комментарий EnableMe Ukraine

В ЕС не прописан механизм переосмотра статуса инвалидности, а соответственно и не существует института переосмотров состояния здоровья людей с инвалидностью, поэтому введение законопроектом о мобилизации переосмотра лиц, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, является украинским «ноу-хау».

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно добросовестности суда и участника дела в процессе реализации таким лицом права на доступ к суду.

  1. В мире

Спрос резко снизился: Маск сделал скидку на электромобили Model Y

16:40, 11 февраля 2024
Tesla снизила цены на Model Y и Model Y Long Range на 1000 долларов.
Спрос резко снизился: Маск сделал скидку на электромобили Model Y
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Компания Tesla снизила цену на свои автомобили Model Y в Соединенных Штатах Америки на фоне снижения спроса. Об этом сообщает Reuters.

Так, компания Маска снизила цены на Model Y и Model Y Long Range на 1000 долл. до 42990 долл. и 47990 долл. соответственно, что составляет скидку на 2,3% и 2% от предыдущих цен.

Цены на новые заднеприводные модели Model Y и модели Long Range будут снижены для поставок до 29 февраля, говорится в сообщении на сайте Tesla, добавив, что с 1 марта цена увеличится на 1000 долларов и больше.

В январе Tesla также предупредила о "значительно более низких" темпах роста продаж в этом году, поскольку компания сосредоточится на производстве своего электромобиля следующего поколения под кодовым названием "Redwood".

Отдельной проблемой является конкуренция с дешевыми китайскими брендами, такими как BYD.

Цены на Model Y Performance и другие модели остались прежними, сообщается на сайте компании.

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