Спрос резко снизился: Маск сделал скидку на электромобили Model Y

Tesla снизила цены на Model Y и Model Y Long Range на 1000 долларов.

Компания Tesla снизила цену на свои автомобили Model Y в Соединенных Штатах Америки на фоне снижения спроса. Об этом сообщает Reuters.

Так, компания Маска снизила цены на Model Y и Model Y Long Range на 1000 долл. до 42990 долл. и 47990 долл. соответственно, что составляет скидку на 2,3% и 2% от предыдущих цен.

Цены на новые заднеприводные модели Model Y и модели Long Range будут снижены для поставок до 29 февраля, говорится в сообщении на сайте Tesla, добавив, что с 1 марта цена увеличится на 1000 долларов и больше.

В январе Tesla также предупредила о "значительно более низких" темпах роста продаж в этом году, поскольку компания сосредоточится на производстве своего электромобиля следующего поколения под кодовым названием "Redwood".

Отдельной проблемой является конкуренция с дешевыми китайскими брендами, такими как BYD.

Цены на Model Y Performance и другие модели остались прежними, сообщается на сайте компании.

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