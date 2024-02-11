Підтримка США «незамінна» для України, – Шольц закликав Конгрес ухвалити пакет військової допомоги на $95,3 млрд

Шольц закликав Конгрес США ухвалити пакет військової допомоги Байдена на $95,3 млрд.

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Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив серйозне занепокоєння через затримку ухвалення пакета допомоги на суму 95,3 мільярда доларів, з яких 60 мільярдів мають бути виділені Україні. Про це повідомляє Politico.

«Давайте не будемо ходити навколо куща: підтримка з боку Сполучених Штатів необхідна для розв'язання питання, чи зможе Україна захистити свою країну», – сказав Шольц після зустрічі.

Він зауважив, що американська підтримка є необхідною для того, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

Шольц пояснив, що схвалення пакета допомоги конгресом «відправить правильний сигнал російському президенту, що марні його надії на те, що він просто повинен почекати достатньо довго, поки підтримка друзів України в Європі, Північній Америці та інших країнах ослабне».

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