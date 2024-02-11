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Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

  1. У світі

Підтримка США «незамінна» для України, – Шольц закликав Конгрес ухвалити пакет військової допомоги на $95,3 млрд

17:17, 11 лютого 2024
Шольц закликав Конгрес США ухвалити пакет військової допомоги Байдена на $95,3 млрд.
Підтримка США «незамінна» для України, – Шольц закликав Конгрес ухвалити пакет військової допомоги на $95,3 млрд
Джерело фото: Getty Images
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Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив серйозне занепокоєння через затримку ухвалення пакета допомоги на суму 95,3 мільярда доларів, з яких 60 мільярдів мають бути виділені Україні. Про це повідомляє Politico.

«Давайте не будемо ходити навколо куща: підтримка з боку Сполучених Штатів необхідна для розв'язання питання, чи зможе Україна захистити свою країну», – сказав Шольц після зустрічі.

Він зауважив, що американська підтримка є необхідною для того, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

Шольц пояснив, що схвалення пакета допомоги конгресом «відправить правильний сигнал російському президенту, що марні його надії на те, що він просто повинен почекати достатньо довго, поки підтримка друзів України в Європі, Північній Америці та інших країнах ослабне».

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