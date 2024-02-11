«Отряд» уклонистов во главе с проводником пытался пересечь границу с Молдовой: видео

В Одесской области восемь мужчин пытались незаконно пересечь границу, заплатив за услуги организатору до 80 тысяч гривен.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Пограничники в Одесской области задержали группу уклонистов, которые пытались незаконно попасть в Молдову, используя подсказки организатора через интернет-мессенджер. По информации ГПСУ, пограничный наряд Подольского отряда задержал 8 мужчин вблизи населенного пункта Лабушное Подольского района, недалеко от границы.

Украинцы пытались попасть в соседнюю страну через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, используя услуги организатора, который за прокладку маршрута требовал от 40 до 80 тысяч гривен с каждого.

Мужчинам составили протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы, а дела направлены в суд.

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