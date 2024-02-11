Зміни в ПДР: які нові дорожні знаки з'являться на українських дорогах

В Україні з'являться нові дорожні знаки.

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На засіданні Кабінету Міністрів у п'ятницю, 9 лютого, були внесені зміни до Правил дорожнього руху України щодо встановлення нових дорожніх знаків. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Згідно з ним, глава 5 ПДР "Інформаційно-вказівні знаки" розділу 33 "Дорожні знаки" була доповнена новими правилами. Однією з основних змін є можливість застосування піктограм об'єктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, а також об'єктів культурної спадщини на знаках 5.57-5.60. Зображення цих об'єктів визначаються згідно з ДСТУ 9114:2021.

Крім того, до інформаційно-вказівних знаків були додані нові зображення знаків з використанням коричневого тла для позначення об'єктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд та об'єктів культурної спадщини, зокрема: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

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