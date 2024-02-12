Польские протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков: Украина требует расследования

Украинское посольство в Польше обратилось к властям из-за инцидента с высыпанием зерна из украинских грузовиков.

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе, когда протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч, пишет "Европейская правда".

Зварич отметил, что украинские грузовики, которые были остановлены фермерами, были опломбированы после таможенных процедур и предназначены были для транзита в Литву.

"Посольство и Генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. Польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры", - рассказал посол, добавив, что дипломаты находятся на связи с водителями этих грузовиков.

"Такие методы протестующих не должны толерироваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", - подчеркнул украинский посол.

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