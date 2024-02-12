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Может ли юридическое лицо обращаться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности информации и ее опровержении, – позиция ОП КГС ВС

Отсутствие сведений о лице, распространившем недостоверную информацию, как раз и является основанием для рассмотрения заявления об установлении факта недостоверности информации в порядке отдельного производства по правилам, определенным разделом IV ГПК.

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Может ли юридическое лицо обращаться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности информации и ее опровержении, – позиция ОП КГС ВС

11:10, 12 февраля 2024
Отсутствие сведений о лице, распространившем недостоверную информацию, как раз и является основанием для рассмотрения заявления об установлении факта недостоверности информации в порядке отдельного производства по правилам, определенным разделом IV ГПК.
Может ли юридическое лицо обращаться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности информации и ее опровержении, – позиция ОП КГС ВС
Источник фото: gettyimages
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В целях защиты своего личного неимущественного права, в том числе права на деловую репутацию, юридическое лицо может обратиться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности информации в порядке отдельного производства на основании абзаца 3 части четвертой статьи 277 ГК, если лицо, распространившее недостоверную информацию , достоверно неизвестно. В таком случае абзац 3 части четвертой статьи 277 ГК следует толковать в контексте содержания части первой статьи 91 ГК и части первой статьи 94 ГК. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 11 декабря 2023 года по делу 504/4099/16-ц.

Обставини справи

11 грудня 2023 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями у справі за заявою ТОВ з іноземними інвестиціями про встановлення факту недостовірності інформації, за участю заінтересованих осіб, серед яких - інтернет-видання.

Суди встановили, що на обґрунтування заявлених вимог ТОВ з іноземними інвестиціями посилалося на те, що в мережі Інтернет на веб-сайті була опублікована стаття, в якій міститься недостовірна інформація щодо нього. Оскільки визначити власника веб-сайта та автора статті заявнику неможливо, виникла необхідність встановити факт неправдивості спірної інформації в порядку окремого провадження.

Рішенням районного суду заяву задоволено. Апеляційний суд скасував рішення суду й відмовив у задоволенні заяви, оскільки не вдалося встановити власника вебсайту чи розповсюджувача (автора) відповідного матеріалу.

Передаючи справу на розгляд Об’єднаної палати, колегія суддів Касаційного цивільного суду зауважила, що у практиці Верховного Суду сформувалося два підходи щодо застосування абзацу 3 частини четвертої статті 277 ЦК України, а саме, чи може юридична особа звертатися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування.

Позиція ОП КЦС

Об’єднана палата Касаційного цивільного суду зауважила, що якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, то фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації (абзац 3 частини четвертої статті 277 ЦК України).

Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині (частина перша статті 91 ЦК України).

Юридична особа має право на ділову репутацію, і таке право по своїй суті не може належати тільки фізичній особі.

З метою захисту свого особистого немайнового права, в тому числі права на ділову репутацію, юридична особа може застосовувати як загальні способи захисту (глава 3 ЦК України), так і спеціальні способи захисту особистих немайнових прав, які передбачені у главі 20 ЦК України, зокрема вимагати спростування поширеної недостовірної інформації, дати відповідь на цю інформацію тощо.

З урахуванням принципу розумності абзац 3 частини четвертої статті 277 ЦК України потрібно тлумачити в контексті змісту частини першої статті 91 ЦК України та частини першої статті 94 ЦК України.

Тобто оскільки юридична особа, хоча вона і є штучним утворенням, невидимим, невідчутним на дотик і таким, що існує лише у вимірі правової дійсності, має універсальну правоздатність, юридичній особі належить право на ділову репутацію, то для захисту цього права юридична особа може звернутися до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації, якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома.

У цій справі аналіз постанови апеляційного суду свідчить, що єдиною підставою для відмови в задоволенні вказаної заяви апеляційний суд зазначив відсутність відомостей про власника вебсайту чи розповсюджувача (автора) відповідного матеріалу.

При цьому відсутність відомостей про особу, яка поширила недостовірну інформацію, саме і є підставою для розгляду заяви про встановлення факту недостовірності інформації в порядку окремого провадження за правилами, визначеними розділом IV ЦПК України. Якщо під час розгляду справи в порядку окремого провадження особа, яка поширила інформацію, щодо якої виник спір, стане відома, то суд залишає заяву без розгляду й роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Встановивши відсутність відомостей про власника вебсайту чи розповсюджувача (автора) відповідного матеріалу, апеляційний суд не надав оцінки оспорюваній інформації на предмет її достовірності, при цьому нез’ясувавши по суті, чи не є заінтересовані фізичні особи, яких заявник зазначив у заяві, власниками вебсайту або розповсюджувачами (авторами) відповідного матеріалу.

За таких обставин апеляційний суд зробив передчасний висновок про відмову в задоволенні заяви про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування.

З урахуванням викладеного Об’єднана палата відступила від висновку щодо застосування норм права (абзац 3 частини четвертої статті 277 ЦК України, частина перша статті 91 ЦК України, частина перша статті 94 ЦК України) у подібних правовідносинах, викладених у таких постановах Верховного Суду: у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 30 вересня 2020 року у справі 373/1890/19, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від30 серпня 2023 року в справі 754/311/23.

Автор: Наталя Мамченко 

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