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В таком случае собственник может защитить свое право путем обращения с иском о возмещении ущерба к лицу, которому он передал вещь в пользование и владение, поскольку спорное имущество выбыло из его собственности по его воле, а потому правовой механизм, предусмотренный статьей 388 ГК Украины, применению к спорным правоотношениям не подлежит.

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  1. Суд инфо

В Киевском апелляционном суде ищут работников – какие должности вакантны

13:04, 12 февраля 2024
В аппарате суда открыты разнообразные вакансии.
В Киевском апелляционном суде ищут работников – какие должности вакантны
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Киевский апелляционный суд предлагает возможность присоединиться к команде суда.

«Независимо от твоего опыта, мы готовы тебе помочь развить свои профессиональные умения и навыки. У нас открыты разнообразные вакансии, которые создают благоприятные условия для углубления знаний и приобретения ценного опыта. Мы верим в потенциал каждого сотрудника и готовы поддержать твое профессиональное развитие», - заявили в суде.

Резюме ждут на почту [email protected].

Список вакансий по состоянию на 1 февраля 2024 года.

В апараті суду наявні посади державної служби, що пропонуються для зайняття особами, які мають намір працювати в Київському апеляційному суді. Зокрема:

  • головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (3 посади);
  • головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада);
  • судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад).

Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Окрім вищезазначених посад станом на 1 лютого 2024 року для зайняття пропонуються, також посади не державної служби. Зокрема:

  • провідний консультант відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада);
  • провідний консультант відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада);
  • провідний консультант відділу матеріально-технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та організації розпорядження майном (1 посада);
  • провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систему правління комп’ютерних технологій (1 посада).

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