В Украину возвращаются сильные морозы с метелью: когда ждать

Погода в Украине снова существенно изменится.

В ближайшее время в Украину придет мощный антициклон, который принесет похолодание с метелью. Об этом в комментарии «Телеграфу» сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, существенных изменений в погоде следует ожидать после 15 февраля. Он пояснил, что над Средней Волгой появится антициклон, влияние которого распространится и на нашу страну. Поскольку антициклон сформируется над холодной поверхностью, то в его пределах будет циркулировать морозный воздух и благодаря устойчивым восточным ветрам, порывы которого в Приазовье, Донбассе и Крыму будут достигать 15-17 м/с, этот холод достаточно быстро достигнет территории нашей страны.

«Похолодание начнется с северных и восточных областей, а меньше всего коснется западной части и Одесской области. Тем не менее, температура воздуха уже 16-18 февраля снизится на Слобожанщине до -8…-13 °С ночью и до -3…-8 °С в дневное время», - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Так до 20 февраля морозы охватят всю территорию Украины, а среднесуточные значения температуры окажутся ниже климатической нормы на 3-6 градусов. На акватории Азовского моря за счет сильных восточных ветров в период с 16 по 18 февраля будет наблюдаться шторм, а также сгонно-нагонные явления.

«Таким образом, аномально теплая первая половина месяца сменится очень ощутимым похолоданием в середине второй декады. Осадки постепенно перейдут из дождя в снег, образуется гололед, местами в северных и восточных областях возможна метель», - добавил синоптик.

Только Закарпатье, по его данным, останется в относительно теплом воздухе, поскольку горы будут препятствовать распространению холода с востока.

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