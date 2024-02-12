В Україну повертаються сильні морози з хуртовинами: коли чекати

Погода в Україні знову суттєво зміниться.

Найближчим часом до України прийде потужний антициклон, який принесе похолодання з хуртовинами. Про це в коментарі «Телеграфу» повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словам, суттєвих змін у погоді слід очікувати після 15 лютого. Він пояснив, що над Середньою Волгою з’явиться антициклон, вплив якого пошириться і на нашу країну. Оскільки антициклон сформується над холодною поверхнею, то в його межах циркулюватиме морозне повітря і завдяки стійким східним вітрам, пориви якого в Приазов’ї, на Донбасі та в Криму досягатимуть 15-17 м/с, цей холод досить швидко досягне території нашої країни.

«Похолодання розпочнеться з північних та східних областей, а найменше торкнеться західної частини та Одеської області. Проте температура повітря вже 16-18 лютого знизиться на Слобожанщині до -8…-13 °С вночі та до -3…-8 °С у денний час», - прогнозує Ігор Кібальчич.

Так до 20 лютого морози охоплять всю територію України, а середньодобові значення температури виявляться нижчими за кліматичну норму на 3-6 градусів. На акваторії Азовського моря за рахунок сильних східних вітрів у період з 16 по 18 лютого спостерігатиметься шторм, а також згінно-нагінні явища.

«Таким чином, аномально тепла перша половина місяця зміниться дуже відчутним похолоданням у середині другої декади. Опади поступово перейдуть з дощу в сніг, утвориться ожеледь, місцями у північних та східних областях можлива хуртовина», - додав синоптик.

Тільки Закарпаття, за його даними, залишиться у відносно теплому повітрі, оскільки гори перешкоджатимуть поширенню холоду зі сходу.

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