Google виділить 25 млн євро на навчання європейців користуватися ШІ

Google запускає навчальну програму ШІ у Європі з інвестиціями у 25 мільйонів євро.

Джерело фото: Google

Компанія Google планує виділити 25 мільйонів євро для навчання користувачів у країнах Європи з використання штучного інтелекту (ШІ). Компанія розпочала прийом заявок для соціальних підприємств і некомерційних організацій. Про це повідомляє Reuters.

Google також запланувала проведення серії навчань для підтримки компаній, що використовують штучний інтелект для розвитку свого бізнесу. Крім того, компанія розширила асортимент безкоштовних онлайн-курсів з ШІ до 18 мов.

«Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити існуючу нерівність, особливо у сфері економічної безпеки та зайнятості. Нова програма допоможе людям по всій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість у сфері ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду», - підкреслив виконавчий директор центру громадського впливу Адріан Браун, який керує некомерційною програмою разом з Google.

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