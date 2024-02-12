Google выделит 25 млн евро на обучение европейцев пользоваться ИИ

Google запускает учебную программу ИИ в Европе с инвестициями в 25 миллионов евро.

Источник фото: Google

Компания Google планирует выделить 25 миллионов евро для обучения пользователей в странах Европы по использованию искусственного интеллекта (ИИ). Компания начала прием заявок для социальных предприятий и некоммерческих организаций. Об этом сообщает Reuters.

Google также запланировала проведение серии обучений для поддержки компаний, использующих искусственный интеллект для развития своего бизнеса. Кроме того, компания расширила ассортимент бесплатных онлайн-курсов по ИИ до 18 языков.

"Исследования показывают, что преимущества искусственного интеллекта могут усилить существующее неравенство, особенно в сфере экономической безопасности и занятости. Новая программа поможет людям по всей Европе развивать свои знания, навыки и уверенность в сфере ИИ, гарантируя, что никто не останется позади", - подчеркнул исполнительный директор центра общественного влияния Адриан Браун, который руководит некоммерческой программой вместе с Google.

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