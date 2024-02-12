Протянул несколько метров и сломал ногу: в Киеве будут судить водителя троллейбуса

Водителю троллейбуса грозит до трех лет ограничение свободы.

В Киеве перед судом предстанет водитель троллейбуса, серьезно травмировавший пассажирку. Нарушитель проехал несколько метров от остановки, зажав в дверях руку 76-летней пассажирки, которая в результате падения сломала ногу. Об этом говорится в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители отмечают, что событие произошло в конце сентября 2023 года, возле остановки общественного транспорта. В результате падения из салона троллейбуса травмировалась местная жительница 1947 года рождения.

Руководитель общественного транспорта отъехал от остановки, не заметив, что в дверях салона зажата рука только что вышедшей пассажирки. Он несколько метров протащил женщину за троллейбусом, а когда остановился и открыл дверь 76-летняя пассажирка упала на асфальт и травмировала ногу. Медики диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом бедра.

«Вместе с тем, экспертиза установила, что у водителя троллейбуса была техническая возможность избежать этого дорожно-транспортного происшествия, придерживаясь соответствующих пунктов Правил дорожного движения и своей должностной инструкции», - сообщает полиция.

31-летнему водителю сообщили о подозрении в совершении преступления. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Теперь мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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