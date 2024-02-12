На Волыни будут судить сотрудника нефтебазы, который нелегально производил горючее

Человек закупал сырье, с помощью оборудования смешивал бензин марки А-95 с низкооктановым бензином.

Фото: esbu.gov.ua

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного изготовления и сбыта горючего. Об этом сообщает БЭБ.

Установлено, что в течение января – июля 2023 года работник одной из нефтебаз Луцка, имея свободный доступ к производственным мощностям, незаконно производил горючее.

Для этого мужчина закупал сырье, с помощью оборудования смешивал бензин марки А-95 с низкооктановым бензином. Фальсификат продавал гораздо дешевле. В общей сложности таким образом он изготовил около 40 тыс. литров горючего.

Кроме этого, работники аналитического подразделения Теруправления установили, что подозреваемый легализовал средства, полученные от продажи контрафактного горючего.

В настоящее время работнику нефтебазы сообщено о подозрении по ч. 1 ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, приобретение и сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем). Обвинительный акт направлен в суд.

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