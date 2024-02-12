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  1. В Украине

Команда МВФ прибыла в Киев: что обсудят представители Украины и партнеры

10:37, 12 февраля 2024
Во время встречи должны подняться вопросы способности Украины и программы расширенного финансирования.
Команда МВФ прибыла в Киев: что обсудят представители Украины и партнеры
Источник фото: bank.gov.ua
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В Киеве состоится встреча команды Международного валютного фонда с представителями украинской власти и другими партнерами с целью обсуждения вопросов усиления возможностей Украины. Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян сообщил, что команда МВФ уже в Украине.

"Команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ, начинает сегодня в Киеве встречи с представителями власти Украины и другими партнерами", - сказал Степанян.

По его словам, на встречах будет обсуждаться экономическая политика Украины и вызовы, стоящие перед страной. Кроме того, команда МВФ примет участие в заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ, которое состоится 13 февраля. На этом заседании будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей Украины и поддержка Фондом этой задачи.

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ начнет дискуссии с представителями украинской власти в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой МВФ.

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