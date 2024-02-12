Команда МВФ прибула до Києва: що обговорять представники України та партнери

Під час зустрічі мають піднятися питання спроможності України та програми розширеного фінансування.

Джерело фото: bank.gov.ua

У Києві відбудеться зустріч команди Міжнародного валютного фонду з представниками української влади та іншими партнерами з метою обговорення питань посилення спроможностей України. Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян повідомив, що команда МВФ вже в Україні.

«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами», – сказав Степанян.

За його словами, на зустрічах буде обговорюватися економічна політика України та виклики, що стоять перед країною. Крім того, команда МВФ візьме участь у засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ, яке відбудеться 13 лютого. На цьому засіданні будуть обговорюватися пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка Фондом цього завдання.

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ розпочне дискусії з представниками української влади у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

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