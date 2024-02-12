У Франції підірвали вежу однієї з останніх вугільних електростанцій: відео

За кілька секунд 10 000 тонн бетону з вежі, висота якої становила близько 120 метрів, впали на очах у сотень глядачів.

Джерело фото: leparisien.fr

У Франції найвищу вежу електростанції Еміль Юше (Emile Huchet) в Сент-Авольді показово підірвали 11 лютого. За кілька секунд 10 000 тонн бетону з вежі, висота якої становила близько 120 метрів, впали на очах у сотень глядачів. Незабаром станція має перейти на виробництво водню.

Про це повідомляє «Le Parisien».

За словами Жана-Мішеля Мазалера, голови компанії GazelEnergie, яка керує станцією, для цього «удару блискавкою» було мобілізовано близько 200 осіб, у тому числі піротехніків та співробітників правоохоронних органів.

Електростанція Еміль Юше та її аналог Кордеме (Cordemais) в Атлантичній Луарі – дві останні вугільні електростанції, які працювали у Франції.

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