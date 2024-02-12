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Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

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У Франції підірвали вежу однієї з останніх вугільних електростанцій: відео

11:32, 12 лютого 2024
За кілька секунд 10 000 тонн бетону з вежі, висота якої становила близько 120 метрів, впали на очах у сотень глядачів.
У Франції підірвали вежу однієї з останніх вугільних електростанцій: відео
Джерело фото: leparisien.fr
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У Франції найвищу вежу електростанції Еміль Юше (Emile Huchet) в Сент-Авольді показово підірвали 11 лютого. За кілька секунд 10 000 тонн бетону з вежі, висота якої становила близько 120 метрів, впали на очах у сотень глядачів. Незабаром станція має перейти на виробництво водню.

Про це повідомляє «Le Parisien».

За словами Жана-Мішеля Мазалера, голови компанії GazelEnergie, яка керує станцією, для цього «удару блискавкою» було мобілізовано близько 200 осіб, у тому числі піротехніків та співробітників правоохоронних органів.

Електростанція Еміль Юше та її аналог Кордеме (Cordemais) в Атлантичній Луарі –  дві останні вугільні електростанції, які працювали у Франції.

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