На Волині судитимуть співробітника нафтобази, який нелегально виготовляв пальне

Чоловік закуповував сировину, за допомогою обладнання змішував бензин марки А-95 з низькооктановим бензином.

Фото: esbu.gov.ua

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення та збуту пального. Про це повідомляє БЕБ.

Встановлено, що впродовж січня – липня 2023 року працівник однієї з нафтобаз Луцька, маючи вільний доступ до виробничих потужностей, незаконно виготовляв пальне.

Для цього чоловік закуповував сировину, за допомогою обладнання змішував бензин марки А-95 з низькооктановим бензином. Фальсифікат продавав значно дешевше. Загалом у такий спосіб він виготовив близько 40 тис. літрів пального.

Крім цього працівники аналітичного підрозділу Теруправління встановили, що підозрюваний легалізував кошти, які одержав від продажу контрафактного пального.

Наразі працівнику нафтобази повідомлено про підозру за ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, придбання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом). Обвинувальний акт скеровано до суду.

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