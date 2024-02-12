Протягнув декілька метрів та зламав ногу: у Києві судитимуть водія тролейбуса

Водію тролейбуса загрожує до трьох років обмеження волі.

У Києві перед судом постане водій тролейбуса, який серйозно травмував пасажирку. Порушник проїхав декілька метрів від зупинки, затиснувши в дверях руку 76-річної пасажирки, яка внаслідок падіння зламала ногу. Про це йдеться у пресслужбі столичної поліції.

Правоохоронці зазначають, що подія трапилась наприкінці вересня 2023 року, поблизу зупинки громадського транспортну. Внаслідок падіння з салону тролейбуса травмувалась місцева мешканка 1947 року народження.

Керманич громадського транспорту від’їхав від зупинки, не помітивши, що в дверях салону затиснута рука пасажирки, яка щойно вийшла. Він декілька метрів протягнув жінку за тролейбусом, а коли зупинився і відчинив двері 76-річна пасажирка впала на асфальт та травмувала ногу. Медики діагностували у потерпілої забої та перелом стегна.

«Разом з тим, експертиза встановила, що водій тролейбуса мав технічну можливість уникнути цієї дорожньо-транспортної пригоди, дотримавшись відповідних пунктів Правил дорожнього руху та своєї посадової інструкції», - повідомляє поліція.

31-річному керманичу повідомили про підозру у вчиненні злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

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