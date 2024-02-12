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Кандидати на посади держслужби з резерву хочуть працювати керівниками та переважно в Криму – НАДС

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Власник автомобіля повинен нести ризик обрання контрагента, який може своєю недобросовісною поведінкою позбавити його права на витребування своєї речі

У такому разі власник може захистити своє право шляхом звернення з позовом про відшкодування збитків до особи, якій він передав річ у користування і володіння, оскільки спірне майно вибуло з його власності з його волі, а тому правовий механізм, передбачений статтею 388 ЦК України, застосуванню до спірних правовідносин не підлягає.

Чи може юридична особа звертатися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування, – позиція ОП КЦС ВС

Відсутність відомостей про особу, яка поширила недостовірну інформацію, саме і є підставою для розгляду заяви про встановлення факту недостовірності інформації в порядку окремого провадження за правилами, визначеними розділом IV ЦПК.

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«Система кримінальної юстиції на другому році війни безперервно функціонує, готова приймати виклики та достойно долати перешкоди об’єднаними зусиллями судової спільноти, органів системи правосуддя і міжнародних партнерів України», – голова Касаційного кримінального суду ВС Олександр Марчук.

  1. Суд інфо

В Київському апеляційному суді шукають працівників – які посади вакантні

13:04, 12 лютого 2024
В апараті суду відкриті різноманітні вакансії.
В Київському апеляційному суді шукають працівників – які посади вакантні
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Київський апеляційний суд пропонує можливість приєднатися до команди суду.

«Незалежно від твого досвіду, ми готові тобі допомогти розвинути свої професійні вміння і навички. У нас відкриті різноманітні вакансії, які створюють сприятливі умови для поглиблення знань та набуття цінного досвіду. Ми віримо в потенціал кожного співробітника та готові підтримати твій професійний розвиток», - заявили у суді.

Резюме чекають на пошту [email protected].

Перелік вакансій станом на 1 лютого 2024 року.

В апараті суду наявні посади державної служби, що пропонуються для зайняття особами, які мають намір працювати в Київському апеляційному суді. Зокрема:

  • головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (2 посади);
  • головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);
  • головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (3 посади);
  • головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада);
  • судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад).

Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Окрім вищезазначених посад станом на 1 лютого 2024 року для зайняття пропонуються, також посади не державної служби. Зокрема:

  • провідний консультант відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада);
  • провідний консультант відділу опрацювання вихідної кореспонденції та моніторингу виконання документів управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада);
  • провідний консультант відділу матеріально-технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та організації розпорядження майном (1 посада);
  • провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систему правління комп’ютерних технологій (1 посада).

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