Жестокое убийство украинского баскетболиста Ермакова: появились подробности о напавшем

Главным подозреваемым в убийстве является 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена.

Как ранее сообщалось, в Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины, его друг в реанимации. Позже стало известно о задержании нападавшего.

По данным немецкого издания Bild, около 20:00 баскетболиста Владимир Ермаков возвращался домой с 18-летним товарищем по команде Артемом Козаченко. В автобусе у них завязалась перепалка со школьниками. Когда спортсмены вышли из автобуса у ж/д вокзала, подростки напали на них с ножами.

В ночь на понедельник правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Главный из них — 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Он уже известен полиции как преступник, совершивший несколько нападений и грабежей. Второй — 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне, также известный полиции. Первого арестовали, второй передан опекунам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.