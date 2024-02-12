Starlink постачають до рф через треті країни, окупанти використовують їх на лінії фронту, — ГУР

Розвідка зазначає, що у новому році окупанти почали більш «системно і налагоджено» використовувати Starlink на лінії фронту.

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Системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж до країни-агресора через треті країни. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території рф, на відкритих онлайн-майданчиках...

Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні рф - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють», — зазначив Юсов.

Представник ГУР додав, що у новому році окупанти почали більш «системно і налагоджено» використовувати Starlink на лінії фронту.

«На ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо», — наголосив Юсов.

Раніше стало відомо, що країна-терорист використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам оборони доступ до комерційних супутників Starlink.

Також у розвідці розповіли, що окупанти почали використовувати термінали Starlink на захоплених територіях України.

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