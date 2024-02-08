Необхідно відновити конкурси на посади державної служби – НАДС

Конкурсні процедури пропонують відновити з посад державної служби категорії «А».

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) 8 лютого повідомили, що в Україні необхідно відновити конкурси на посади державної служби.

«Розпочати можна з категорії «А», а далі поступово відновити конкурсні процедури у всіх державних органах. Сподіваюсь, що відповідне рішення буде прийнято найближчим часом», - розповіла голова НАДС Наталія Алюшина.

Як повідомила голова НАДС, європейські партнери України підтримують ініціативу з відновлення конкурсних процедур на державній службі навіть ще до скасування воєнного стану в країні.

"Держава зацікавлена у посиленні кадрового потенціалу в публічному секторі. Це можна забезпечити шляхом відкритого і прозорого відбору на державну службу кращих, фахових працівників, з належним досвідом, знаннями, навичками та компетенціями", - вважає голова НАДС.

Нагадаємо, що зараз в секторі державної служби наявні щонайменше 39 тисяч вакансій. Для їх заповнення можуть залучити навіть Державний центр зайнятості.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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