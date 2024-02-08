Необходимо возобновить конкурсы на должности государственной службы – НАДС

Конкурсные процедуры предлагают возобновить с должностей государственной службы категории «А».

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) 8 февраля сообщили, что в Украине необходимо возобновить конкурсы на должности государственной службы.

«Начать можно с категории «А», а затем постепенно возобновить конкурсные процедуры во всех государственных органах. Надеюсь, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время», – рассказала глава НАДС Наталья Алюшина.

Как сообщила глава НАДС, европейские партнеры Украины поддерживают инициативу по возобновлению конкурсных процедур на государственной службе даже еще до отмены военного положения в стране.

"Государство заинтересовано в усилении кадрового потенциала в публичном секторе. Это можно обеспечить путем открытого и прозрачного отбора на государственную службу лучших, профессиональных работников с должным опытом, знаниями, навыками и компетенциями", - считает глава НАДС.

Напомним, что сейчас в секторе государственной службы есть, по меньшей мере, 39 тысяч вакансий. Для их заполнения могут привлечь даже Государственный центр занятости.

Автор: Вячеслав Хрипун

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