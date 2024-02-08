Ни одного уцелевшего здания в Авдеевке уже давно нет, людям негде прятаться от бомб, — городская военная администрация

С начала года рф нанесла более 800 авиабомбовых ударов по территории города, сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

В подвалах разбитых домов в Авдеевке находятся гражданские, которых нет возможности спасти. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Он рассказал, что ситуация в городе очень сложная и напряженная. Только за минувшие сутки, 7 февраля, враг совершил более 50 массированных обстрелов по территории общины и около 30 ударов авиабомбами.

С начала года террористы нанесли более 800 авиабомбовых ударов по территории города, что приводит к безумным разрушениям.

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит по всем направлениям. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы где-то более-менее спокойно. Действительно штурмуют очень большими силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют". им применять технику. Но мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет гораздо сложнее", - добавил Барабаш.

В городе, как отметил глава МВА, не осталось уцелевшего здания. В частности, нет здания, которое могло бы немного обезопасить жизнь людей, поскольку враг в основном применяет КАБ-500.

"Многоэтажные дома складываются как карточные дома, и очень часто под завалами, именно в этих подвалах, остаются люди, и к сожалению, мы не имеем возможности их оттуда достать", - рассказал Барабаш.

По состоянию на утро, 8 февраля, в городе до сих пор находится 941 гражданское лицо. Вчера эвакуация из города не проводилась из соображений безопасности – враг сильно обстреливал дорогу.

"К сожалению, все меньше и меньше людей, которые помогают нам с эвакуацией. Кроме "Белого ангела", полиции и представителей военной администрации есть еще определенный круг волонтеров, ребят, помогающих нам с эвакуацией", - отметил Барабаш.

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