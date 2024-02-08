«Горы начали вонять»: Муниципалитет Эвереста приказал альпинистам убирать свои отходы

Альпинистам на Эвересте приказали убирать собственные экскременты и нести в базовые лагеря для утилизации.

Источник фото: BBC

Власти муниципалитета, охватывающего значительную часть региона Эверест, приняли кардинальные меры в борьбе с экологической проблемой на самых высоких вершинах мира. По данным BBC, теперь альпинистам, которые собираются на Эверест, поручено убирать свои отходы и возвращать их в базовый лагерь для дальнейшей утилизации.

По словам Мингмы Шерпы, главы муниципалитета Пасанг Лхаму, экскременты, которые остаются на Эвересте, уже создают серьезные проблемы для окружающей среды и угрожают здоровью альпинистов. "Наши горы начали вонять", - подчеркнул он.

Организация "Комитет по контролю загрязнения Сагарматхи" (SPCC) подсчитала, что между первым и четвертым лагерем на Эвересте накопилось около трех тонн человеческих экскрементов. Из-за экстремальных температур на вершинах горы, они не разлагаются полностью.

Согласно новым правилам, альпинистам предписано покупать специальные мешки для кала в базовом лагере, которые затем будут проверяться и использоваться для утилизации. SPCC уже закупает около 8000 таких мешков для предстоящего сезона восхождений.

Пакеты для кала содержат химические вещества и порошки, которые сделают экскременты твердыми и почти без запаха. Это позволит альпинистам хранить отходы на высоте в течение двух недель и использовать пакеты множество раз, уменьшая негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

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