«Гори почали смердіти»: Муніципалітет Евересту наказав альпіністам прибирати свої відходи

Альпіністам на Евересті наказали прибирати власні екскременти і нести в базові табори для утилізації.

Джерело фото: BBC

Влада муніципалітету, що охоплює значну частину регіону Еверест, вжила кардинальних заходів у боротьбі з екологічною проблемою на найвищих вершинах світу. За даними BBC, тепер альпіністам, які збираються на Еверест, доручено прибирати свої відходи та повертати їх у базовий табір для подальшої утилізації.

За словами Мінґми Шерпи, голови муніципалітету Пасанг Лхаму, екскременти, що залишаються на Евересті, вже створюють серйозні проблеми для довкілля та загрожують здоров'ю альпіністів. "Наші гори почали смердіти", — наголосив він.

Організація «Комітет з контролю забруднення Сагарматхи» (SPCC) підрахувала, що між першим та четвертим табором на Евересті накопичилося близько трьох тонн людських екскрементів. Через екстремальні температури на вершинах гори, вони не розкладаються повністю.

Згідно з новими правилами, альпіністам наказано купувати спеціальні мішки для калу в базовому таборі, які потім будуть перевірятися і використовуватися для утилізації. SPCC вже закуповує близько 8000 таких мішків для майбутнього сезону сходжень.

Пакети для калу містять хімічні речовини та порошки, які зроблять екскременти твердими та майже без запаху. Це дозволить альпіністам зберігати відходи на висоті протягом двох тижнів і використовувати пакети множину разів, зменшуючи негативний вплив на довкілля та здоров'я людей.

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