Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський про зміни у ЗСУ: Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах і проведене перезавантаження генералітету

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій і виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах, — Зеленський про найближчі зміни у ЗСУ.

Необхідно відновити конкурси на посади державної служби – НАДС

Конкурсні процедури пропонують відновити з посад державної служби категорії «А».

Хто буде розробляти Єдині показники доброчесності та етики судді: відомий список

У робочу групу, яка визначить, яким має бути доброчесний суддя або кандидат на посаду судді, увійшли представники ВРП, ВККС, РСУ, ГРД та проектів технічної допомоги.

Законопроект про мобілізацію дозволяє Кабміну вирішувати питання надання відстрочки працівникам НАБУ, а це корупціогенний фактор – висновок Антикоркомітету Верховної Ради

Комітет вказав, що норми законопроекту щодо бронювання детективів НАБУ для отримання ними відстрочки від призову надають Кабінету Міністрів можливість втручання у діяльність НАБУ.

Нацбанк зробив нові рекомендації щодо фінансового моніторингу PEPів

Фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP, - Нацбанк оновив рекомендації.

  1. У світі

«Гори почали смердіти»: Муніципалітет Евересту наказав альпіністам прибирати свої відходи

21:11, 8 лютого 2024
Альпіністам на Евересті наказали прибирати власні екскременти і нести в базові табори для утилізації.
«Гори почали смердіти»: Муніципалітет Евересту наказав альпіністам прибирати свої відходи
Джерело фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада муніципалітету, що охоплює значну частину регіону Еверест, вжила кардинальних заходів у боротьбі з екологічною проблемою на найвищих вершинах світу. За даними BBC, тепер альпіністам, які збираються на Еверест, доручено прибирати свої відходи та повертати їх у базовий табір для подальшої утилізації.

За словами Мінґми Шерпи, голови муніципалітету Пасанг Лхаму, екскременти, що залишаються на Евересті, вже створюють серйозні проблеми для довкілля та загрожують здоров'ю альпіністів. "Наші гори почали смердіти", — наголосив він.

Організація «Комітет з контролю забруднення Сагарматхи» (SPCC) підрахувала, що між першим та четвертим табором на Евересті накопичилося близько трьох тонн людських екскрементів. Через екстремальні температури на вершинах гори, вони не розкладаються повністю.

Згідно з новими правилами, альпіністам наказано купувати спеціальні мішки для калу в базовому таборі, які потім будуть перевірятися і використовуватися для утилізації. SPCC вже закуповує близько 8000 таких мішків для майбутнього сезону сходжень.

Пакети для калу містять хімічні речовини та порошки, які зроблять екскременти твердими та майже без запаху. Це дозволить альпіністам зберігати відходи на висоті протягом двох тижнів і використовувати пакети множину разів, зменшуючи негативний вплив на довкілля та здоров'я людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду