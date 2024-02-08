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  1. У світі

Італія продовжить військову допомогу Україні у 2024 році

20:52, 8 лютого 2024
Парламент країни остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році.
Італія продовжить військову допомогу Україні у 2024 році
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Палата депутатів парламенту Італії схвалила рішення уряду щодо продовження у 2024 році військової допомоги Україні. Про це повідомляє ANSA.

Відповідне рішення підтримали 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

«Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру», – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після схвалення відповідного указу.

Зазначається, що Україна отримає допомогу від Італії згідно з міжнародними зобов’язанням країни перед ЄС та НАТО.

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