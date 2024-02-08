Італія продовжить військову допомогу Україні у 2024 році

Парламент країни остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році.

Палата депутатів парламенту Італії схвалила рішення уряду щодо продовження у 2024 році військової допомоги Україні. Про це повідомляє ANSA.

Відповідне рішення підтримали 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

«Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру», – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після схвалення відповідного указу.

Зазначається, що Україна отримає допомогу від Італії згідно з міжнародними зобов’язанням країни перед ЄС та НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.