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Мінцифри працює над запровадженням електронного військового квитка разом з Міноборони, – Михайло Федоров розкрив деталі

16:05, 8 лютого 2024
Мінцифри разом з Міноборони працюють над запровадженням військового квитка, однак його не буде в додатку «Дія».
Мінцифри працює над запровадженням електронного військового квитка разом з Міноборони, – Михайло Федоров розкрив деталі
Фото: liga.net
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Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством оборони працюють над запровадженням електронного військового квитка. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

Федоров додав, що військовий квиток буде не в «Дії».

«Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в «Дії». Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо», - заявив Федоров.

Він підкреслив, що питання запровадження електронного військового квитка все ще опрацьовується.

«Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує таку новину», – резюмував міністр.

«Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в «Дії». У «Дії» також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у «Дії» не буде теж», - пояснив він.

Як відомо, 7 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував підготовку законопроекту до другого читання.

Додамо, що отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

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