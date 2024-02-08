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Минцифры работает над введением электронного военного билета вместе с Минобороны, – Михаил Федоров раскрыл детали

16:05, 8 февраля 2024
Минцифры вместе с Минобороны работают над введением военного билета, однако его не будет в приложении «Дія».
Минцифры работает над введением электронного военного билета вместе с Минобороны, – Михаил Федоров раскрыл детали
Фото: liga.net
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Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством обороны работают над введением электронного военного билета. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

Федоров добавил, что военный билет будет не в «Дії».

«Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в Действии. Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности», - заявил Федоров.

Он подчеркнул, что вопрос введения электронного военного билета все еще прорабатывается.

«Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует такую новость», - резюмировал министр.

«Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в «Дії». У «Дії» также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток у «Действия» тоже не будет», - объяснил он.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал подготовку законопроекта ко второму чтению.

Добавим, что получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

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