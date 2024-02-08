ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с 11 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

В среду, 7 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 11 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Лукашеву Елену Борисовну на должность судьи Черниговского окружного административного суда;

Кривешко Ирину Владимировну на должность судьи Ладыжинского городского суда Винницкой области;

Майстренко Александра Николаевича на должность судьи Соломенского районного суда города Киева;

Малахову Ольгу Витальевну на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

Москалик Викторию Валерьевну на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;

Феленко Юлию Валерьевну на должность судьи Фрунзенского районного суда города Харькова;

Маркосян Марину Владимировну на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова;

Дяченко Алексея Николаевича на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;

Гелич Татьяну Владимировну на должность судьи Мироновского районного суда в Киевской области.

Отложено проведение собеседования с Позняком Александром Николаевичем, Душином Алексеем Владиславовичем.

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

Добавим, ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 24 победителя конкурса.

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