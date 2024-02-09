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Во Львовской области депутат с сообщниками незаконно отчуждали землю, запроектированную под дорогу

08:59, 9 февраля 2024
Депутат привлек к схеме трех служащих сельсовета, директора частной землеустроительной организации и госрегистратора одной из территориальных общин Львовского района.
Во Львовской области депутат с сообщниками незаконно отчуждали землю, запроектированную под дорогу
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На Львовщине депутату одного из сельсоветов и пяти участников организованной группы сообщено о подозрении. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, житель Львовщины, будучи в должности главы земельной комиссии сельсовета, организовал незаконное выделение земельных участков в пользу третьих лиц. Речь идет о землях, которые расположены на запроектированной части дороги недалеко от Львова. Проект строительства последней предполагает наличие транспортной развязки. Следовательно, такие земли не могут предоставляться в частную собственность.

В прокуратуре отмечают, что для этого он привлек еще трех служащих того же сельсовета, а также директора частной землеустроительной организации и госрегистратора одной из территориальных общин Львовского района.

«Организатор подыскал лиц из числа своих родственников, которые имели право на бесплатное приобретение земель в пределах общины. После этого, без ведома этих лиц, обратился в сельсовет с поддельными заявлениями о предоставлении разрешения на отвод им земли.

Сообщники из сельсовета согласовали эти разрешения и вместе с организатором обеспечили положительное голосование комиссии сельсовета по отводу этих участков в собственность», - сказано в сообщении.

Затем директор частного предприятия разработал проекты землеустройства без фактического присутствия заказчиков, а государственный регистратор зарегистрировал незаконно оформленные земли для ведения сельского хозяйства.

В прокуратуре добавили, что таким образом из коммунальной собственности выбыло три земельных участка общей стоимостью 2,7 млн грн.

Следственные действия продолжаются. По ходатайству прокурора на вышеуказанные участки наложен арест.

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