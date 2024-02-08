Украинцы в Польше за год получили почти 80 тысяч ID-карт и более 200 тысяч загранпаспортов

Украинцы в Польше в 2023 году активизировались по получению документов.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил высокую активность украинцев в Польше по получению документов. Во время онлайн-встречи с главой польского МВД Марчином Кервинским он отметил, что за 2023 год украинцы в Польше выдали почти 80 тысяч ID-карт и около 205 тысяч загранпаспортов.

По словам Клименко, в Польше действует наибольшее количество зарубежных подразделений украинского госпредприятия "Документ". "В прошлом году в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове украинцы оформили почти 80 тысяч ID-карточек и около 205 тысяч загранпаспортов", - подчеркнул глава МВД Украины.

Во время встречи Игорь Клименко также отметил, что особое внимание уделяется безопасности и спокойствию на общей границе с Польшей. Он подчеркнул готовность к диалогу для решения любых проблемных ситуаций, включая работу на пунктах пропуска. Также министр отметил поддержку ГСЧС Украины, отметив, что Польша передала почти 300 единиц пожарно-спасательной техники.

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