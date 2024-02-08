Українці в Польщі за рік отримали майже 80 тисяч ID-карток та понад 200 тисяч закордонних паспортів

Українці в Польщі в 2023 році активізувалися щодо отримання документів.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначив високу активність українців у Польщі щодо отримання документів. Під час онлайн-зустрічі з очільником польського МВС Марчіном Кєрвінським він наголосив, що за 2023 рік українці у Польщі видали майже 80 тисяч ID-карток та близько 205 тисяч закордонних паспортів.

За словами Клименка, у Польщі діє найбільша кількість закордонних підрозділів українського держпідприємства «Документ». «Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Ґданську та Кракові українці оформили майже 80 тисяч ID-карток та близько 205 тисяч закордонних паспортів», — підкреслив глава МВС України.

Під час зустрічі Ігор Клименко також зазначив, що особлива увага приділяється безпеці та спокою на спільному кордоні з Польщею. Він підкреслив готовність до діалогу для вирішення будь-яких проблемних ситуацій, включаючи роботу на пунктах пропуску. Також міністр відзначив підтримку ДСНС України, зазначивши, що Польща передала майже 300 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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