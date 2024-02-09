На Львівщині депутат зі спільниками незаконно відчужили землю, запроектовану під дорогу

Депутат залучив до схеми трьох службовців сільради, директора приватної землевпорядної організації та держреєстратора однієї із територіальних громад Львівського району.

На Львівщині депутату однієї із сільрад та п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Їм інкримінують зловживання службовим становищем.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, мешканець Львівщини, перебуваючи на посаді голови земельної комісії сільради, організував незаконне виділення земельних ділянок на користь третіх осіб. Мова йде про землі, які розташовані на запроектованій частині дороги неподалік Львова. Проект будівництва останньої передбачає наявність транспортної розв’язки. Відтак, такі землі не можуть надаватись у приватну власність.

У прокуратурі зазначають, що для цього він залучив ще трьох службовців тієї ж сільради, а також директора приватної землевпорядної організації та держреєстратора однієї із територіальних громад Львівського району.

«Організатор підшукав осіб, із числа своїх родичів, які мали право на безкоштовне набуття земель в межах громади. Після цього, без відома цих осіб, звернувся до сільради з підробленими заявами щодо надання дозволу на відведення їм землі.

Спільники з сільради погодили ці дозволи та, разом з організатором, забезпечили позитивне голосування комісії сільради щодо відведення цих ділянок у власність», - сказано у повідомленні.

Після цього директор приватного підприємства розробив проекти землеустрою без фактичної присутності замовників, а державний реєстратор зареєстрував незаконно оформлені землі для ведення сільського господарства.

У прокуратурі додали, що таким чином із комунальної власності вибуло три земельні ділянки загальною вартістю 2, 7 млн грн.

Слідчі дії тривають. За клопотанням прокурора на вищевказані ділянки накладено арешт.

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