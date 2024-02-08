ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу

У середу, 7 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди з 11 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.
За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:
Лукашову Олену Борисівну на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду;
Кривешко Ірину Володимирівну на посаду судді Ладижинського міського суду Вінницької області;
Майстренка Олександра Миколайовича на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;
Малахову Ольгу Віталіївну на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;
Москалик Вікторію Валеріївну на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;
Феленко Юлію Валеріївну на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;
Маркосян Марину Володимирівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;
Дяченка Олексія Миколайовича на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;
Геліч Тетяну Володимирівну на посаду судді Миронівського районного суду Київської області.
Відкладено проведення співбесіди з Позняком Олександром Миколайовичем, Душином Олексієм Владиславовичем.
Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.
Крім того, ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 24 переможців конкурсу.
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