ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу

Комісія провела співбесіди з 11 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

У середу, 7 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди з 11 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Лукашову Олену Борисівну на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду;

Кривешко Ірину Володимирівну на посаду судді Ладижинського міського суду Вінницької області;

Майстренка Олександра Миколайовича на посаду судді Солом’янського районного суду міста Києва;

Малахову Ольгу Віталіївну на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Москалик Вікторію Валеріївну на посаду судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Феленко Юлію Валеріївну на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова;

Маркосян Марину Володимирівну на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;

Дяченка Олексія Миколайовича на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Геліч Тетяну Володимирівну на посаду судді Миронівського районного суду Київської області.

Відкладено проведення співбесіди з Позняком Олександром Миколайовичем, Душином Олексієм Владиславовичем.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

Крім того, ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 24 переможців конкурсу.

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